Bcc Roma fissa 44 obiettivi per la sostenibilità

(ANSA) - ROMA, 04 APR - La Bcc di Roma fissa 44 obiettivi di sostenibilità per portare avanti l'azione green che la "banca ha iniziato da tempo e che ha già portato risultati considerevoli".

Nell'evento 'Diamo credito alla sostenibilità", organizzato dall'istituto cooperativo a e ospitato presso la propria sede dalla Fondazione Di Liegro, la Bcc ha citato i risultati raggiunti come "la riduzione dei consumi di carta e delle relative emissioni di CO2 attraverso la diffusione della firma grafometrica (87% della nuova clientela negli ultimi 12 mesi), le campagne di attivazione dell'home banking (67% dei clienti) e dell'app relax, canale preferito dalla clientela con l'87% di accessi nel 2022".

La banca "utilizza esclusivamente energia da fonti rinnovabili e ha concretizzato l'impegno nei confronti dei temi ambientali anche attraverso la realizzazione e diffusione del "Decalogo dell'Ufficio Green - Buone pratiche di sostenibilità" e delle "Linee Guida sulla gestione sostenibile degli edifici della Banca" al fine di sensibilizzare sul corretto uso dell'energia elettrica e delle materie prime".

Per quanto riguarda le Gestioni Patrimoniali, Bcc Roma ha lanciato nel 2016 e 2019 due linee etiche accessibili a tutta la clientela anche per importi contenuti. Gli strumenti in cui investono queste linee sono fondi, Sicav ed Etf, che sottoscrivono azioni e/o obbligazioni di società con elevato rating ambientale, sociale e di governance.

Sul piano strettamente sociale BCC Roma nel 2022 ha erogato, tramite i comitati locali dei Soci articolati sui territori di competenza, circa 1,6 milioni di euro a fondo perduto tra contributi di pubblicità, sponsorizzazioni e beneficenza, per complessivi 1968 interventi. Tra il 2004 e il 2022 sono stati erogati dai Comitati Locali contributi per circa 30 milioni di euro, per circa 36.000 interventi. (ANSA).