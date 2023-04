Abi, integrare l'educazione finanziaria in programmi scuola

(ANSA) - ROMA, 04 APR - L'Abi ribadisce la richiesta di "procedere quanto prima affinché l'educazione finanziaria sia pienamente integrata nei piani formativi delle istituzioni scolastiche, quale competenza indispensabile per il pieno esercizio dei diritti e doveri di ogni cittadino, nonché per la sostenibilità economica a lungo termine a livello individuale e sociale". Lo afferma il vice dg dell'Abi Gianfranco Torriero in audizione al Senato in merito ai diversi disegni di legge presentati sulla materia.

"Urge - aggiunge - una diffusa azione di alfabetizzazione finanziaria nella scuola che, partendo dal primo ciclo, copra tutto l'arco del percorso dell'istruzione obbligatoria e facoltativa, comprendendo anche l'ambito della formazione professionale e post diploma. A questo si affianca anche l'attenzione da riservare alla formazione dei docenti, che è indispensabile per rendere concreto e efficace l'inserimento della materia nei cicli scolastici". Torriero ha sottolineato così, dopo essersi soffermato sui diversi aspetti dei testi presentati, come sia " altresì importante prevedere, sistematicamente, oltre al richiamo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento, anche l'indicazione della gestione del denaro attraverso le tecnologie digitali e alle nuove forme di economia sostenibile". (ANSA).