++ Crosetto, Amerigo Vespucci porterà nel mondo made in Italy ++

(ANSA) - VERONA, 04 APR - Salperà il primo luglio l'Amerigo Vespucci per due anni, con tappe in tutti i continenti e in ogni tappa si presenterà il made in Italy. Lo ha annunciato il ministro della Difesa Guido Crosetto, facendo un punto stampa nel padiglione del Piemonte a Vinitaly. "I produttori qui a Vinitaly - ha precisato - mi hanno chiesto di aiutare a trasportare l'immagine dell'Italia nel mondo e il governo continuerà a farlo. Come ministro della Difesa lo farò anche attraverso una manifestazione che si è inventata la Difesa. La fiera di Verona accompagnerà in ogni tappa e anche l'arte, la cultura, il design italiano". (ANSA).