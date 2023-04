Urso, il vino italiano simbolo e modello del made in Italy

(ANSA) - ROMA, 03 APR - "Il made in Italy è sinonimo di qualità e di eccellenza: il vino italiano con le sue imprese ne è un simbolo indiscusso e apprezzato in tutto il mondo, il motore di una straordinaria rivoluzione culturale e produttiva".

Lo afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso a margine del Vinitaly a Verona. "In questi 20 anni è diventato il vino di qualità apprezzato come tale dai consumatori in Occidente come in Oriente. Su questa strada, su questo esempio, su questo modello vorremmo che fosse sempre più caratterizzato il prodotto italiano e il made in Italy come marchio di qualità globale", dichiara il ministro. (ANSA).