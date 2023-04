Turismo: Cna, il Pnrr può contribuire al rilancio

(ANSA) - TORINO, 03 APR - "Il turismo esperienziale si è affermato in maniera capillare su tutto il territorio italiano, grazie alla ricca diversità culturale che il nostro paese è in grado di offrire. Esperienze identitarie legate all'artigianato, al patrimonio rurale culturale, alla storia, alla religione, al benessere, allo sport, alla musica e all'arte sono diventate forme di turismo che apportano valore aggiunto al territorio interessato, diversificando l'economia a favore della destagionalizzazione". Lo affermano il coordinatore nazione di Cna Turismo e Commercio, Cristiano Tomei, alla terza edizione del meeting del turismo, organizzato da Antonio Chiarenza e sostenuto da Cna Torino e Camera di commercio di Torino.

"Durante il Ttg Travel experience di Rimini - osservano Tomei e Chiarenza - i maggiori player del mercato internazionale, grazie ai quasi 300 incontri svolti nello stand allestito da Cna nazionale con buyer nazionali ed esteri provenienti da 50 Paesi (tra cui Usa, Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Sud America e Canada), si sono soffermati a contrattare i quasi 1.000 percorsi e pacchetti del turismo esperienziale messi in campo dal sistema Cna. E' fondamentale implementare le politiche turistiche dei territori per dare risalto alle specialità identitarie locali incoraggiando la promozione e l'artigianato di qualità, soprattutto se finalizzati ai percorsi del gusto, dei saperi e della tradizione. La risposta delle imprese della filiera turistica ai progetti di investimento previsti dal Pnrr nel segno del digitale, della sostenibilità e della qualificazione delle strutture è stata molto elevata portando ad una richiesta, da parte di oltre 8 mila imprese, di oltre 3 miliardi di euro di incentivi". (ANSA).