Scuola:Fratoianni a Meloni,liceo Made in Italy? Rischia multa...

"Meloni ha detto che lavora alla creazione di un liceo Made In Italy: ma se passano le norme a tutela dell'italiano proposte da Rampelli, la premier rischia una multa molto salata, credo 100mila euro...". E' la battuta con cui il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, commenta l'intervento di Giorgia Meloni sulla scuola, mettendo in relazione le sue parole con ha proposta di legge presentata dal vicepresidente della Camera per scoraggiare l'uso di termini stranieri al posto di quelli italiani.

"Nel governo - prosegue - vedo che sulla scuola c'è tantissima ipocrisia almeno su due fronti: quando esalta l'Agrario parla solo degli sbocchi lavorativi ma tace sulle pesantissime condizioni di lavoro nel settore dell'agricultura, della ristorazione, dove domina il lavoro povero, sfruttato, senza diritti. Poi, c'è un altro punto: sostenere che la scuola serve solo a trovare un lavoro si nega che la formazione debba essere il primo strumento per creare cittadini responsabili in una società democratica. In più l'esecutivo dimentica che l'Italia è il pensultimo paese in Europa per numero di laureati, davanti solo alla Romania. E se continuassimo così rischiamo, come Paese, di estinguerci, altro che Made in Italy...".