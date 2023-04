Scuola:Bucalo,su liceo made in Italy da M5s attacchi strumentali

(ANSA) - ROMA, 03 APR - "Le dichiarazioni rilasciate oggi dai rappresentanti del Movimento 5 stelle sul liceo del made in Italy, sono la riprova che il Movimento sa solo attaccare in maniera strumentale senza avere né prospettiva futura né finalità di costruzione politica. Il liceo del made in Italy è una alternativa importante per dare una opportunità di grande rilievo ai giovani con la creazione di una figura altamente specializzata a sostegno e a tutela dei prodotti italiani.

Consiglio ai colleghi del M5s, invece di continuare a fare inutili attacchi, di impegnare il tempo speso in polemica sterile nella lettura del disegno di legge presentato al Senato.

Un atto alla cui base sta l'idea di far conoscere i prodotti italiani che rappresentano un'eccellenza nel mondo non solo attraverso la promozione, ma anche attraverso l'attività di figure altamente specializzate nel campo giuridico che sappiano promuovere e tutelare i prodotti in un mercato sempre più competitivo". Lo dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia, Ella Bucalo, membro della commissione Cultura del Senato e responsabile della Scuola di Fratelli d'Italia. (ANSA).