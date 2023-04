Scuola: pronto ddl di Fdi su liceo Made in Italy

(ANSA) - ROMA, 03 APR - E' già stato depositato al Senato il testo del disegno di legge per l'istituzione di un liceo del Made in Italy, annunciato oggi dalla premier Giorgia Meloni a Verona. Il disegno di legge a prima firma di Carmela Bucalo, esperta di tematiche legate all'istruzione e alla scuola, è stato comunicato alla Presidenza di Palazzo Madama il 25 gennaio scorso. Si tratta di una delega al governo, in tre articoli, corredata da una relazione che spiega le finalità della proposta. (SEGUE)