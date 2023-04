Scuola: pronto ddl di Fdi su liceo Made in Italy (2)

(ANSA) - ROMA, 03 APR - Bucalo nella relazione spiega che nonostante sia prive di materie prime, l'Italia ha una "ricchezza principale", cioè "la capacità di creare prodotti di eccellenza, valorizzando la qualità di materie e processi produttivi. Si tratta di capacità e competenze specifiche acquisite nel tempo, che fanno sì che l'Italia sia apprezzata nel mondo e che solo se adeguatamente potenziate potranno rappresentare il volano della nostra economia". E' quello che appunto viene denominato Made in Italy.

"È più che mai necessario, dunque - prosegue la senatrice di Fdi -, formare una classe dirigente in grado di mettere a sistema opportunità e criticità con metodo, capace di puntare su solide competenze in economia, marketing, comunicazione, così come nel digitale, ma allo stesso tempo una classe dirigente che conosca il tessuto storico, sociale e culturale forgiato da storia millenaria". Alla luce del fatto che il sistema imprenditoriale è costituito da una rete di piccole o micro imprese, sorge la necessità di costituire "una classe dirigente capace di analizzare i nuovi mercati, le opportunità di business e i processi digitali a supporto dell'export in mercati strategici per il Made in Italy. Per questi motivi con il presente disegno di legge si delega il Governo ad istituire il liceo del Made in Italy".

"Si sottolinea che il percorso liceale - insiste Bucalo - fornisce allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità, le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro".

Il primo articolo del ddl delega il governo a emanare uno o più decreti legislativi per istituire il nuovo liceo. Il secondo articolo definisce i criteri e le linee direttive, mentre il terzo precisa le diverse materie del biennio e del triennio.

