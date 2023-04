Scuola: Montaruli (Fdi), liceo Made in Italy indispensabile

(ANSA) - ROMA, 03 APR - "Il Liceo del Made in Italy promosso già in campagna elettorale da Fratelli d'Italia e rilanciato dal presidente Meloni oggi a Vinitaly è uno strumento ormai diventato indispensabile per sostenere davvero il marchio Italia nel mondo in tutti i settori". Lo dichiara in una nota la deputata di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli.

"Dobbiamo sostenere la qualità ed il prestigio del contesto lavorativo e culturale del nostro marchio che nessuno meglio dei più giovani può essere chiamato a difendere con competenza.

Tutti vogliono italiano perché è sinonimo di qualità ed eccellenza e per questo abbiamo bisogno che anche la scuola sia indirizzata alla valorizzazione di ciò che ci contraddistingue proiettando l'Italia in sede Internazionale. Non possiamo pretendere che chi ci ha fatto fare figuracce cosmiche con banchi a rotelle oggi si risparmi dal polemizzare e comprenda il valore di questa iniziativa". (ANSA).