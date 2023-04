Sace, nel 2022 54 miliardi (+46%) in supporto alle imprese (2)

(ANSA) - ROMA, 03 APR - "I risultati raggiunti nel 2022 riflettono l'impegno di tutte le persone, le strutture e le aziende del Gruppo Sace a supporto delle imprese italiane in un contesto complesso dove il nostro sostegno può e deve fare la differenza - ha dichiarato Alessandra Ricci, amministratore delegato di Sace -. La strada per i prossimi anni è già tracciata nel nostro Piano Industriale 2023-2025 e si sviluppa lungo un percorso di crescita sostenibile, che faremo insieme alle aziende e a tutti i nostri partner e stakeholder, e che si fonda sull'innovazione tecnologica e digitale, una maggiore focalizzazione sulle pmi e un forte coinvolgimento delle nostre persone. Perché la missione che tutti sentiamo nostra è di agire insieme per creare soluzioni agili per le esigenze di evoluzione delle imprese italiane attraverso un network di relazioni, conoscenze e servizi finanziari". Obiettivo del piano industriale al 2025 è raddoppiare a 65 mila il numero di pmi servite. (ANSA).