Patuelli (Abi), anticipare riforma fisco con decreto legge

(ANSA) - ROMA, 03 APR - Il presidente dell'Abi Antonio Patuelli chiede "che una parte del disegno di legge delega di riforma fiscale venga anticipato con un decreto legge per rendere immediatamente operative le ulteriori misure di incentivo fiscale per gli investimenti delle imprese e, conseguentemente, per sostenere l'occupazione". In un articolo sui quotidiani QN, Patuelli sottolinea come l'iter parlamentare previsto dalle norme della legge delega sia lungo e complesso e bisogna invece "evitare una nuova recessione". "Pur essendo una priorità inserita nel Pnrr, le nuove norme fiscali potranno entrare in vigore solo fra qualche anno, mentre è ora assolutamente inderogabile la necessità e l'urgenza di adottare e far entrare in vigore subito nuove norme" aggiunge.

"Si tratta di una lotta innanzitutto contro il tempo: anche la Banca centrale europea ha recentemente autorevolmente sostenuto che sussistono 'rischi derivanti dall'indebolimento del contesto economico» che potrebbero creare difficoltà alle imprese, quando conseguentemente «vi sono i primi segnali di aumento del rischio di credito' per le banche". (ANSA).