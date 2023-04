Pasi (Confesercenti E-R), giovani sul divano? Non ne conosco

(ANSA) - BOLOGNA, 03 APR - "Il tema dell'occupazione e del turismo è complicato, questo vale per chi sta da entrambi i lati della barricata". Lo ha detto Marco Pasi, direttore di Confcommercio Emilia-Romagna, nel corso di un incontro organizzato a Bologna dalla Filcams-Cgil Emilia-Romagna per illustrare i risultati della ricerca Ires sul lavoro prima e dopo la pandemia nei settori commercio servizi e turismo.

"Io ho sentito il ministro Lollobrigida al Vinitaly dire che è meglio lavorare che stare sul divano, ma la sua è una semplificazione. Da un nostro studio è un tema che riguarda il 3 o il 4% dei lavoratori. Di giovani che preferiscono restare sul divano in Emilia-Romagna non ne ho mai conosciuti", precisa Pasi. "Il turismo è il settore che ha la piu alta percentuale di giovani - conclude - e bisogna renderlo piu appetibile". (ANSA).