L'indice Pmi manifatturiero Italia a marzo a 51,1 punti

(ANSA) - MILANO, 03 APR - Le condizioni operative del settore manifatturiero italiano sono migliorate a marzo per il terzo mese consecutivo, grazie all'aumento della produzione, dei nuovi ordini e dell'occupazione. L'indice S&P Global PM (Purchasing Managers' Index) del settore manifatturiero italiano a marzo è rimasto al di sopra della soglia cruciale di 50 che separa la crescita dalla contrazione. Tuttavia, in discesa dal massimo in dieci anni di febbraio di 52, a un livello di 51,1, l'indice è stato coerente con un rallentamento della crescita. Il dato è in linea con le stime. (ANSA).