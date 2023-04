Istat: Flc Cgil, Istituto sia fuori dal mercato delle nomine

(ANSA) - ROMA, 03 APR - "Esprimiamo seria preoccupazione per l'operato del Governo e dei rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari rispetto ad una nomina di altissimo profilo come quella del futuro Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica, un ente di ricerca la cui autonomia e indipendenza da qualsiasi forma di influenza esterna non può in alcun modo essere messa in discussione". Sono le parole del segretario generale della Flc Cgil, Francesco Sinopoli.

"Dopo i ripetuti rinvii della votazione ci troviamo ora di fronte a ricostruzioni giornalistiche che dipingono alcune imminenti nomine, tra cui quella del presidente dell'Istat, come oggetto di "trattativa" tra le forze politiche di maggioranza e opposizione. Uno scenario indegno - sottolinea Sinopoli - che mette seriamente a rischio la credibilità e l'autorevolezza dell'ente di ricerca che produce e certifica l'informazione statistica ufficiale del Paese. A riguardo non possiamo che augurarci che tali ricostruzioni vengano smentite e che nessuna forza parlamentare si presti a simili giochi".

"Lo ripetiamo ancora una volta: per individuare il futuro presidente dell'Istat si deve procedere nel pieno rispetto della legislazione europea, con una call aperta a tutti gli interessati e procedure trasparenti di valutazione. L'Istat non può in alcun modo essere oggetto di scambi politici, pena la perdita di credibilità non solo della statistica ufficiale, ma dell'Italia stessa e del suo Governo", conclude Sinopoli.

