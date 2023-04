Inps dal Papa, 42 milioni di utenti, grande responsabilità

(ANSA) - ROMA, 03 APR - La storia dell'Inps "coincide con la storia dello stato sociale in Italia, che ha confermato l'indissolubile legame tra welfare e lavoro, e che soprattutto ha maturato progressive scelte di solidarietà sia nella previdenza che nell'assistenza, costruendo tutele sempre più universalistiche".

Lo ha detto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico che oggi con circa 400 dipendenti è andato in udienza dal Papa in occasione dei 125 anni dell'Istituto.

"Sentiamo come una grande responsabilità- ha detto - quella di essere, di fatto, il canale di accesso a prestazioni che accompagnano milioni di persone in ogni fase della vita, "dal grembo materno fino agli eredi", ma anche nelle emergenze: lavoratori, pensionati, aziende, famiglie, studenti, disabili, disoccupati, poveri. Oltre 42 milioni di utenti, le cui necessità ed esigenze devono essere ascoltate, il cui futuro va protetto".

"Credo di interpretare il pensiero dei presenti e degli altri membri della nostra istituzione - ha detto - se concludo sperando che l'orizzonte dove il Suo magistero ci invita ad alzare lo sguardo, e cioè la fratellanza, che nella società si traduce in solidarietà e uguaglianza, la pace universale e l'armonia con l'ambiente, principi racchiusi nel messaggio triale di San Francesco, possano orientare le istituzioni e la politica verso decisioni che portano sviluppo umano integrale.

Perché solo così potremo dire di aver onorato il dono della vita che ci è stata affidata". (ANSA).