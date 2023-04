Incontro fra prefetto Forlì-Cesena e Legacoop Romagna

(ANSA) - FORLI, 03 APR - Il prefetto di Forlì-Cesena, Antonio Corona, ha ricevuto in questi giorni una delegazione di cooperatori di Legacoop Romagna. Ne facevano parte il presidente Paolo Lucchi e la coordinatrice del territorio di Forlì-Cesena Simona Benedetti. Durante l'incontro i cooperatori hanno sottolineato alcuni dei temi emersi dalla stagione congressuale appena conclusa. In particolare l'adeguamento dei salari al costo della vita, una verifica sull'utilizzo dei fondi Pnrr, l'assetto istituzionale di area vasta, la programmazione della sanità territoriale e dei servizi socio-sanitari e il rafforzamento infrastrutturale del territorio.

La visita al prefetto Corona fa parte di una serie di incontri tra i nuovi organi associativi di Legacoop Romagna e le più alte cariche istituzionali presenti sul territorio.

"Ringraziamo il prefetto Corona — commenta il presidente Lucchi — per l'attenzione dimostrata rispetto alle istanze più importanti per il movimento cooperativo, in particolare sui temi della legalità, della sicurezza sul lavoro e degli appalti pubblici, su cui pensiamo di essere un riferimento a livello romagnolo, ma anche sulla difficoltà di reperire lavoratori, che interessa tutti i settori e tutti i livelli professionali, ed è parte strutturale del nuovo dibattito sul lavoro che intendiamo generare nelle comunità romagnole". (ANSA).