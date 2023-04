Fisco:Gasparri,ha ragione Patuelli,serve dl che anticipi riforma

(ANSA) - ROMA, 03 APR - "Vanno tenute in debita considerazione le sagge parole del presidente dell'Abi Antonio Patuelli, che afferma, in un articolo, che una parte delle nuove norme fiscali, contenute nella legge delega del governo, andrebbero anticipate. Patuelli dice esattamente che: 'Occorre che una parte del disegno di legge delega di riforma fiscale venga anticipato con un decreto-legge per rendere immediatamente operative le ulteriori misure di incentivo fiscale per gli investimenti delle imprese e, conseguentemente, per sostenere l'occupazione'. Ha ragione Patuelli perché dobbiamo ingaggiare una vera lotta contro il tempo, considerati anche i problemi che il sistema bancario internazionale ha manifestato e le conseguenze anche di alcune scelte opinabili, dal mio punto di vista, della Banca centrale europea. La riforma fiscale del governo è un provvedimento importantissimo e fondamentale per la legislatura. Ma ovviamente richiede del tempo per la sua approvazione e per la piena attuazione. L'economia reale, invece, ha bisogno di stimoli immediati. Pertanto le sagge considerazioni di Patuelli devono essere tenute in grande considerazione da parte del governo e del Parlamento. Un decreto che anticipi alcuni aspetti di questa riforma è fondamentale per il sostegno all'economia. Su questo tema va aperto un confronto immediato". Così il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (ANSA).