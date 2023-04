Fisco: Turco(M5s), tassare extraprofitti, governo immobile

(ANSA) - ROMA, 03 APR - "Anche delle più recenti analisi delle banche centrali, sta emergendo sempre più nitidamente come l'inflazione oggi sia provocata in buona parte degli elevati margini di profitto delle grandi aziende, soprattutto di alcuni settori, che stanno praticando prezzi ben superiori all'aumento dei costi di produzione. Un numero sempre maggiori di osservatori economici evidenzia che non siamo di fronte a una spirale prezzi-salari, da contrastare a colpi di aumenti dei tassi d'interesse da parte della Bce, ma di fronte a una spirale prezzi-profitti. A conclusioni simili è parsa approdare di recente anche l'economista tedesca Isabel Schnabel, componente del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, con alcune eloquenti dichiarazioni. Appare ingiustificabile l'immobilismo del governo sia sul fronte Ue, sia sul fronte interno, dove non si ravvisano iniziative volte introdurre più efficaci forme di tassazione degli extraprofitti e detassazione sui salari poveri". Lo afferma in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S.

"Il M5S, nella sua proposta di delega fiscale - aggiunge Turco - ha previsto un meccanismo strutturale di tassazione degli extraprofitti indotti da situazioni di emergenza che da una parte mettono in ginocchio il tessuto socio-produttivo, dall'altra arricchiscono pochi operatori, ampliando diseguaglianze che oggi sembrano sempre più fuori controllo.

Allo stesso tempo abbiamo previsto una no tax area per i redditi da lavoro fino a 12 mila euro". (ANSA).