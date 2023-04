==Fisco: Leo, in malafede chi parla di regalo a evasori

(ANSA) - ROMA, 03 APR - "Tra le debolezze del Sistema Italia c'è sicuramente la scarsa attrattività per gli investimenti esteri e non c'è dubbio che il regime fiscale rappresenti uno degli ostacoli maggiori, ancorché non l'unico. La legge delega di riforma, che il Parlamento si appresta a esaminare, si pone, tra gli altri, l'obiettivo di rimediare a questo limite. Bisogna ovviamente ridurre il carico tributario, rispettando le compatibilità finanziarie, ma bisogna anche semplificare il sistema e dare certezze a chi guarda con interesse al nostro Paese". Lo dice il viceministro all'Economia Maurizio Leo in un'intervista al Messaggero.

In merito al meccanismo di concordato preventivo biennale e di "cooperative compliance" e sul dialogo permanente tra Fisco e contribuente Leo precisa: "In realtà stiamo pensando a un sistema più articolato, che va nella direzione di cambiare verso alla fiscalità del nostro Paese. Partiamo dai soggetti più piccoli, fino a 5 milioni di ricavi/compensi, ai quali si applicano gli Isa, gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale che, appunto, attribuiscono ai contribuenti un voto".

"Norme fiscali un regalo agli evasori? Chi lo dice o è in malafede o non conosce le norme del diritto penale tributario", afferma il viceministro che poi spiega: "Immaginiamo che uno di questi soggetti abbia un buon voto Isa, pari a 8: l'amministrazione gli potrà proporre un patto - un'adesione 4.0, potremmo dire, che dovrà durare almeno un biennio - in modo che egli abbia la certezza della stabilità del suo rapporto con il fisco. Immaginiamo, invece, un soggetto con voto Isa basso, diciamo 3: con archivi informatici, banche dati, informazioni delle fatture elettroniche e tutto ciò combinato con analisi predittive e intelligenza artificiale, l'amministrazione potrà proporre anche a questo contribuente un'adesione 4.0, in modo che il suo voto Isa arrivi a un livello accettabile. Ebbene - sottolinea Leo -, se questo soggetto accetta di pagare più di quanto pagava prima, anche lui riceverà in cambio semplificazioni, certezze e altre misure premiali". (ANSA).