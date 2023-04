Fisco: Bellomo (Lega), serve un decreto che anticipi riforma

(ANSA) - ROMA, 03 APR - "Niente è più necessario e urgente in questo momento di mettere in campo norme che anticipino per decreto le misure più attese della riforma fiscale. Sono certo che il governo e la maggioranza terranno nella giusta considerazione le condivisibili valutazioni espresse sulle pagine di un quotidiano dal presidente dell'Abi Antonio Patuelli". Lo dichiara Davide Bellomo, parlamentare della Lega "Le nuove misure di incentivo per gli investimenti delle imprese, soprattutto al Sud, avrebbero infatti riflessi immediati sulla competitività e sull'occupazione, consentendo di parare in via preliminare i colpi di un indebolimento del contesto economico che si profilano all'orizzonte. Prevenire, come diceva una vecchia pubblicità, è meglio che curare. Mentre i tempi di una legge delega, necessariamente più lunghi e complessi, potrebbero produrre tutti gli effetti positivi non prima di qualche anno, attraverso un decreto verrebbero immessi con immediatezza nel sistema pochi ed efficaci strumenti per fronteggiare eventuali rischi. Avendo poi la possibilità di completare l' intera opera riformatrice, rispettando l'impegno preso in sede di Pnrr. Le previsioni della Banca centrale europea non promettono niente di buono. La corsa contro il tempo probabilmente è già iniziata", conclude. (ANSA).