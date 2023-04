Commercialisti, 'urge rinvio su delegati a vendite immobili'

(ANSA) - ROMA, 03 APR - Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, sollecita lo slittamento al 31 dicembre per "gli attuali elenchi dei professionisti delegati alle vendite immobiliari", con l'intento di "uniformare le prassi all'interno dei tribunali italiani" permettendo agli stessi professionisti di adempiere a nuovi obblighi formativi.

La sollecitazione, recita una nota, giunge in virtù dell'entrata in vigore delle disposizioni della riforma Cartabia in merito alla decorrenza dell'efficacia del pieno funzionamento dei nuovi elenchi, giacché si corre il rischio di "di impedire l'esercizio dell'attività lavorativa a molti dei nostri iscritti all'Albo".

E, prosegue la la consigliera segretaria delegata alle Funzioni giudiziarie, Giovanna Greco, "sarebbe auspicabile che il ministero chiarisse che gli elenchi dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita in uso attualmente presso i tribunali verranno a scadere il 31 dicembre 2023 e che conseguentemente la piena funzionalità dei nuovi elenchi decorra dal 1° gennaio 2024".

Intanto, "per consentire anche ai commercialisti che hanno svolto non meno di 10 incarichi nel quinquennio precedente di iscriversi nell'elenco dei professionisti delegati alle vendite, il Consiglio nazionale sta realizzando un corso gratuito di 25 ore. L'erogazione del corso avverrà in seguito alla emanazione delle Linee guida generali per definire i programmi di formazione e aggiornamento dei professionisti da parte della Scuola superiore della magistratura, alla cui elaborazione ha contribuito lo stesso Consiglio nazionale dei commercialisti insieme al Consiglio nazionale forense e a quello del Notariato", conclude la nota. (ANSA).