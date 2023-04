Appalti, alla Confartigianato Veneto piace il nuovo Codice

(ANSA) - VENEZIA, 03 APR - Il nuovo Codice degli appalti piace a Confartigianato Veneto perché semplifica l'sitruttoria delle gare.

"Apprezziamo la forte semplificazione nella partecipazione alle gare d'appalto e l'accelerazione dei processi amministrativi - dice Siro Martin presidente di Confartigianato Città Metropolitana di Venezia ed imprenditore edile-. Troviamo anche la volontà di coinvolgere maggiormente le Mpi anche applicando il subappalto a cascata, ma dobbiamo essere prudenti perché, se da una parte favorisce l'accesso alle imprese più piccole, dall'altra potrebbe favorire, in alcuni casi, infiltrazioni mafiose". "A questa perplessità si aggiunge anche quella riferita all'affidamento diretto e alla procedura negoziata fino alla soglia di 5, 3 milioni di euro - rileva -.

Bene l'affidamento diretto ma questo non deve diventare un sistema che impedisca alla piccola media impresa artigiana di prendere direttamente un lavoro costringendola a lavorare solo in subappalto. Noi sosteniamo la suddivisione in lotti di un lavoro, ci lascia però perplessi il fatto che, a fronte di questa previsione, il Legislatore non abbia, neanche questa volta, disciplinato in maniera articolata e completa una tipologia di aggregazione come la rete d'impresa che permetterebbe più agevolmente una partecipazione aggregata delle imprese artigiane alle gare per vedersi affidare questi lotti".

