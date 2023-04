ANSA/Pressing per anticipare riforma, sconti fisco per dl

(di Enrica Piovan) (ANSA) - ROMA, 03 APR - Anticipare via decreto una parte della nuova riforma fiscale, per dare subito attuazione ad alcune misure. E' la proposta che arriva dal presidente dell'Associazione bancaria italiana, Antonio Patuelli, preoccupato dai tempi lunghi della delega e dall'urgenza di dare stimoli all'economia reale. Ma l'appello incassa subito anche il sostengo di diversi esponenti di maggioranza, alimentando così il pressing sul governo perché prenda in considerazione l'ipotesi.

L'idea del presidente dell'Abi, affidata ad un articolo sui quotidiani QN, è "che una parte del disegno di legge delega di riforma fiscale venga anticipato con un decreto legge". La priorità è quella di rendere subito operative "le ulteriori misure di incentivo fiscale per gli investimenti delle imprese e, conseguentemente, per sostenere l'occupazione". Il disegno di legge delega ha un'orizzonte di due anni: un iter lungo e "complesso" che mal si coniuga con l'urgenza di "evitare una nuova recessione". "Pur essendo una priorità inserita nel Pnrr, le nuove norme fiscali potranno entrare in vigore solo fra qualche anno, mentre è ora assolutamente inderogabile la necessità e l'urgenza di adottare e far entrare in vigore subito nuove norme", aggiunge. Una "lotta innanzitutto contro il tempo", osserva il presidente dell'Abi, ricordando come anche la Bce abbia recentemente evidenziato i "rischi derivanti dall'indebolimento del contesto economico".

Un quadro che trova subito una sponda nella maggioranza in Parlamento. Patuelli "ha ragione", dice il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, esponente di Forza Italia, sottolineando come le "sagge" parole di Patuelli debbano "essere tenute in grande considerazione da parte del governo e del Parlamento". La necessità di un decreto che anticipi alcuni aspetti della riforma fiscale trova il sostegno anche della Lega. "Niente è più necessario e urgente in questo momento di mettere in campo norme che anticipino per decreto le misure più attese della riforma fiscale", afferma il parlamentare della Lega Davide Bellomo, che si dice anche "certo che il governo e la maggioranza terranno nella giusta considerazione le condivisibili valutazioni" di Patuelli.

Il disegno di legge delega, varato il 16 marzo in cdm, intanto si prepara ad iniziare l'iter parlamentare: un percorso che partirà dalla Camera, con il testo all'esame della commissione Finanze atteso per la settimana dopo Pasqua. (ANSA).