ANSA/ Bcc Iccrea punta sul digitale, più credito e calo npl

(di Andrea D'Ortenzio) (ANSA) - ROMA, 03 APR - Il gruppo Bcc Iccrea prevede una crescita di utili e crediti e punta sul digitale nei prossimi anni per tenere al passo la sua clientela e rendere più efficiente la sua fitta rete di sportelli. Questa, a differenza degli altri gruppi bancari, verrà ridotta solo in minima parte mentre la vasta base di depositi retail (due terzi sono sotto i 100mila euro) assicurerà tranquillità nella raccolta in un momento in cui i tassi fanno salire anche il costo per le banche e muovono i clienti verso investimenti più redditizi.

Il piano industriale 2023-2025, che aggiorna le stime dopo i grandi accadimenti del 2022, vede il gruppo cooperativo (il quarto soggetto bancario italiano) prevedere, nonostante una stasi degli impieghi in questo trimestre in linea con il settore, una crescita delle nuove erogazioni di 50 miliardi di euro nell'arco di piano per "sostenere l'economia dei territori", come assicura il presidente Giuseppe Maino. Nei comuni dove sono insediate, spesso le 118 Bcc del gruppo, sono rimasti gli unici istituti dei credito. Non a caso la rete di filiali sarà solo 'scorciata' da 2434 a 2329 assicura il dg Mauro Pastore che, nel tracciare un bilancio dei primi tre anni di vita del gruppo, si dice soddisfatto degli obiettivi raggiunti in termine di capitale, costo del rischio e efficientamento.

Gli utili sono stimati ora in lieve calo a 720 milioni quest'anno e poi in aumento a 987 milioni a fine piano grazie alla crescita del margine di interesse e all'aumento degli impieghi. L'impatto dell'aumento dei tassi sul costo della raccolta non sarà infatti significativo: "La forbice fra (tassi attivi e passivi, ndr) è prevista mantenersi allo stesso livello del 2022, anzi più ampia" con effetti benefici sul margine di interesse grazie alla composizione dei depositi, per larga parte legati ai conti correnti retail.

Il gruppo spingerà ancora sulla riduzione degli Npl lordi dagli attuali 4,2 ai 3,45 del 2025 attraverso anche delle cessioni con una maggiore quota di Utp e meno di sofferenze. Un obiettivo che non è escluso, sottolinea il vice dg Francesco Romito, possa essere raggiunto in anticipo.

Da qui al 2025, rileva Pastore, si avrà poi un notevole rafforzamento del capitale con un indice Cet1r che raggiungerà il 20,7% al 2025. I requisiti Mrel (i fondi e passività ammissibili in caso di bail in) saranno più che soddisfatti da un piano emissioni di 2,8 miliardi di cui 500 già emessi. Il possesso di titoli di Stato sarà ridotto a quota 45-48 miliardi.

Previsto appunto uno sviluppo del digitale con il potenziamento dei canali digitali (web, mobile, contact center e ATM) e abilitando la vendita assistita tramite contact center e il post-vendita di prodotti e servizi sui canali digitali. In programma nell'It investimenti per circa 200 milioni di euro.

Infine il rilancio del polo assicurativo. Dopo la fine della joint venture con Cattolica (Generali) Iccrea attende entro giugno le offerte di "gruppi grandi e robusti" che potranno essere sia per il ramo danni sia per il vita o per entrambe.

Della partita non faranno appunto parte nè Generali nè Poste.

Prima comunque il gruppo riacquisterà dal Leone di Trieste il suo 70%. L'obiettivo finale è di avere la nuova partnership entro fine dicembre con un contratto pluriennale. (ANSA).