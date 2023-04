Abi, Cuccurese confermato presidente commissione Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 03 APR - Giuseppe Cuccurese, direttore generale del Banco di Sardegna, è stato confermato alla presidenza della Commissione Regionale Abi Sardegna per il prossimo biennio. La nomina è stata deliberata dal comitato esecutivo dell'Associazione Bancaria Italiana nella riunione del mese scorso in cui si è fatto il punto sui principali temi all'ordine del giorno.

In primo piano il sostegno ad imprese e famiglie e il mercato del credito in Sardegna che, sulla base dei dati locali più aggiornati, si è avviata a chiudere il 2022 con un totale prestiti per oltre 26 miliardi di euro (in crescita del 2,4%) di cui oltre 9 miliardi alle imprese (in aumento del 3,4%, per il maggior fabbisogno di circolante e di capitale per sostenere gli investimenti) e più di 12,5 miliardi alle famiglie (in aumento del 4%, sostenuto dall'incremento dei mutui casa).

Nonostante la complessa congiuntura economica sul territorio il rapporto sofferenze/impieghi è sceso al 2,9%, con sofferenze per 751 milioni. Buono l'andamento dei depositi da parte della clientela, segno di una costante fiducia dei risparmiatori: complessivamente oltre 31 miliardi di euro pari ad un incremento del 3,3%.

Le Commissioni regionali rappresentano l'associazione nell'attività di relazione con le autorità e gli uffici della Regione e con le organizzazioni imprenditoriali locali e seguono l'attività normativa delle Regioni per le materie di interesse del mondo bancario. (ANSA).