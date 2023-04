Tridico, "parliamo troppo di pensioni ma poco di lavoro"

(ANSA) - ROMA, 01 APR - "In Italia scontiamo un problema: parliamo troppo di pensioni ma poco di lavoro, che è ciò che sostiene le pensioni. Per avere meno problemi a livello pensionistico dobbiamo fare di tutto per aumentare il tasso di occupazione". Così il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico ospite in "Non Stop News" su RTL 102.5 con Barbara Sala, Luigi Santarelli e Antonio Sica. «Quello italiano non è un sistema a capitalizzazione bensì a ripartizione, ciò significa che i lavoratori di oggi pagano le pensioni di domani. Se il rapporto fra numero di lavoratori e numero di pensionati si restringe è chiaro che abbiamo un problema. Oggi in Italia il rapporto è di 1,4 lavoratori per 1 pensionato, non è una soglia molto alta.

Inoltre, prevedo che fra circa dieci anni per le prospettive demografiche il rapporto si abbasserà a 1,3. Dobbiamo far di tutto per portare questo numero a 1,5 almeno», continua il presidente dell'Inps. (ANSA).