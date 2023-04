Unioncamere, export Emilia-Romagna cresce del 14,6% nel 2002

(ANSA) - BOLOGNA, 31 MAR - Cresce, nel 2022, l'export dell'Emilia-Romagna. Lo scorso anno, in base ai numeri Istat elaborati dall'ufficio studi della Unioncamere regionale, le esportazioni a valori correnti hanno sfiorato quota 84.100 milioni - pari al 13,5% per cento del dato nazionale - con un aumento del 14,6% sui 2021. A precedere l'Emilia-Romagna, solo la Lombardia con il 26% dell'export tricolore mentre il Veneto, con il 13,1% si è attestato al terzo posto, seguito dal Piemonte con il 9,4% e dalla Toscana con l'8,8%.

Guardando ai diversi settori le esportazioni dell'agricoltura, silvicoltura e pesca sono aumentate del 5,6% mentre le vendite estere dell'industria alimentare e delle bevande hanno avuto una crescita del 16,2%, quelle della moda del 16,3%. L'industria del legno e del mobile ha fatto segnare un progresso del 10,5% e quella della ceramica e vetro, un +14,5% mentre le industrie della chimica, farmaceutica e materie plastiche hanno visto salire le esportazioni del 18,5% . Bene anche il comparto delle apparecchiature elettriche, elettroniche, ottiche, medicali e di misura con un +5,6%, quello dei macchinari e apparecchiature (+11,1%) e, in particolare, il comparto dei mezzi di trasporto con un aumento del valore delle esportazioni del 25,5%.

Quanto ai mercati l'Europa ha fatto registrare un progresso del 13,3% e la sola Unione Europea a 27 del 14,7% con Germania (+11,5%), Francia (+10,5%) e Spagna (+15,2%) in evidenza.

Uscendo dall'Unione europea, l'export verso il Regno Unito si è chiuso in aumento del 14% mentre sono risultate in calo del 15,1% le vendite destinate alla Russia e in crescita del 19,1% quelle verso la Turchia.

Brillanti le esportazioni verso gli Stati Uniti, salite del 29,9% mentre sui mercati asiatici, nel complesso, la crescita è stata del 5,8% e su quelli africani dell'8,7%. (ANSA).