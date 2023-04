Rifiuti:Cna-Confartigianato Prato,aumento Tari inaccettabile

(ANSA) - PRATO, 31 MAR - Confartigianato Imprese Prato e Cna Toscana Centro attaccano l'aumento della Tari, e chiedono nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti; le due associazioni, in una nota, parlano di "un sistema economico ormai sotto forte stress, che combatte ogni giorno per difendere una capacità competitiva già minata dai rincari energetici e dall'aumento del costo delle materie prime".

Per Claudio Bettazzi, presidente di Cna Toscana Centro, "le imprese non possono continuare a pagare per l'assenza di progettualità per nuovi impianti sul territorio, le inefficienze e la mancanza di investimenti legati alla gestione dei rifiuti: per questo l'aumento della Tari non è accettabile. Sul questo fronte, tra lentezze e mancati investimenti sugli impianti, il problema appare fuori controllo, e non ci sembra che la politica regionale se ne stia facendo carico. Anche la Multiutility, poi, può rappresentare un'opportunità, a condizione che porti ricadute positive che generino efficienza e risparmio".

Il presidente di Confartigianato Imprese Prato, Luca Giusti, chiede "che venga implementato un piano rifiuti che risponda alle esigenze delle imprese e del territorio: una voce ancora una volta inascoltata ma che continua a ribadire l'urgente necessità di un termovalorizzatore e di un sistema di smaltimento efficiente. Nell'immediato, di fronte a questa situazione, quello che chiediamo con forza all'amministrazione comunale, è di intensificare al massimo la lotta all'evasione".

