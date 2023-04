Meloni, riforma fisco per calo tasse per tutti (2)

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - L'approvazione della delega fiscale "è la cosa probabilmente più significativa delle ultime settimane è la riforma fiscale è la prima a partire tra le grandi riforme che ci siamo presi l'impegno portare avanti per liberare le energie di questa nazione per costruire un sistema più giusto, un sistema più efficace, più efficiente".

Tra gli obiettivi della delega "mettere ordine a quella giungla di detrazioni, deduzioni, esenzioni, crediti d'imposta che costano allo Stato italiano ogni anno circa 125 miliardi di euro". Poi "vogliamo incentivare il lavoro e sostenere i salari che spesso come sappiamo sono troppo bassi. Quindi immaginiamo da una parte ad esempio l'introduzione anche per i muratori dipendenti sul modello di quello che abbiamo già fatto con la legge di bilancio sui lavoratori autonomi di una tassa piatta sugli incrementi di salario rispetto all'anno o agli anni precedenti. Se in un momento difficile tu lavori e produci di più lo Stato vuole riconoscerti quello che hai fatto con una tassazione bassa dall'altra parte immaginiamo di abbassare gradualmente l'Ires a patto che quello che le società pagheranno di meno con una riduzione dell'Ires venga investito soprattutto in nuove assunzioni a tempo indeterminato. È in buona sostanza l'applicazione del famoso principio più assumi meno tasse paghi.

