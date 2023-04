Lingua italiana: M5s,Rampelli denuncerà ministero Made in Italy?

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "Pensavamo di averne viste già molte di proposte sconclusionate e al limite del ridicolo da parte di questa maggioranza, ma quella che giunge con apposito disegno di legge da parte del vice presidente della Camera Rampelli le batte tutte. L'alfiere di Fratelli d'Italia porta in Parlamento una crociata contro i "forestierismi", prevedendo sanzioni da 5.000 a 100.000 euro per chi dovesse violare l'italico idioma.

Peccato che sia proprio il suo governo ad aver istituito il Ministero del "made in Italy". Rampelli denuncerà il collega di partito Urso che è a capo di un siffatto ministero, tanto incline al forestierismo perfino nel suo nome? Insomma è lo stesso governo di cui lui fa parte ad essere responsabile dell'"inquinamento della lingua italiana", denunciato nella relazione alla sua legge. Speriamo si tratti di un clamoroso misunderstanding, o fraintendimento che dir si voglia, ma temiamo che si tratti invece dell'ennesima boutade di un partito e di una maggioranza evidentemente incapaci di coprirsi di ridicolo anche solo per un giorno. Che cosa ne penserà Giorgia Meloni, che il giorno del suo insediamento si è orgogliosamente definita una "underdog" della politica?". Così gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione cultura alla Camera e al Senato. (ANSA).