India, il commercio estero è cresciuto del 70% in otto anni

(ANSA) - NEW DELHI, 31 MAR - L'India è pronta a rafforzare il sistema di pagamento in rupie, con il governo che si sta concentrando sull'obiettivo di trasformare la moneta indiana in una valuta accettabile globalmente. L'annuncio è stato fatto dal sottosegretario indiano al Commercio Sunil Barthwal, che ha preso la parola oggi durante la presentazione a Delhi del "Foreign Trade Policy 2023".

Il FTP 2023, il documento programmatico del governo indiano, è stato illustrato dal Ministro al Commercio e Industria Piyush Goyal, che dopo avere affermato che "questo è il momento dell'India e non va sprecato", si è detto ottimista sulla possibilità che il valore totale degli scambi commerciali possa toccare due milioni di bilioni di dollari entro il 2030.

L'auspicio si basa sui positivi risultati degli ultimi anni, illustrati dal direttore generale del Dipartimento del Commercio estero Santosh Kumar Sarangi: "Dal 2015-16, quando il nostro export era stato di 435 miliardi di dollari, siamo passati nel 2022-23 ai quasi 760, una crescita del 70%".

Il documento sul Commercio estero presentato oggi contiene, in sintesi, un nuovo approccio, che muove dal precedente regime, basato su incentivi all'export ad un quadro in cui vengono cancellate le tasse. "Stiamo lavorando per incentivare ulterioremente la facilità degli scambi, riducendo i costi delle transazioni per gli esportatori ." (ANSA).