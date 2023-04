Francia:Delga a Macron,'serve pausa su riforma pensioni'

(ANSA) - PARIGI, 31 MAR - La governatrice della regione Occitania nonché presidente di Régions de France, Carole Delga, si appella al presidente Emmanuel Macron affinché esca dall'"isolamento politico" e accetti di mettere in "pausa" la contestata riforma delle pensioni, come richiesto a gran voce dai sindacati. In una lettera aperta pubblicata oggi sul quotidiano Le Monde, l'esponente socialista a cui molti attribuiscono ambizioni presidenziali dice di scrivere al capo dello Stato "da questa Francia che non ne può più, da questa Francia lontana dal potere centrale, alla periferia della speranza, della rassegnazione, della collera". "Esca dal suo isolamento politico, spezzi questa verticalità mortifera, si prenda il tempo di quella 'pausa' che i sindacati e insieme a loro milioni di francesi le chiedono", prosegue Delga, deplorando "l'ostinazione" di Macron a rifiutare "la mano tesa" dai sindacati. Dopo quasi tre mesi di scioperi e proteste a ripetizione contro la riforma che prevede l'innalzamento progressivo dell'età pensionistica da 62 a 64 anni, tutti gli occhi sono puntati verso l'incontro fissato per mercoledì prossimo tra la premier, Elisabeth Borne, e i sindacati, alla vigilia di una undicesima giornata di mobilitazione nazionale, prevista per il 6 aprile. (ANSA).