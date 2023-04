Francia: Borne e sindacati parleranno anche di pensioni

(ANSA) - PARIGI, 31 MAR - La premier francese, Elisabeth Borne, nel corso della riunione con i sindacati di mercoledì prossimo, parlerà della contestata riforma delle pensioni ma anche di altri temi legati al mondo del lavoro: è quanto riferito oggi dal ministro del Lavoro, Olivier Dussopt, intervistato ai microfoni di radio Europe 1. "La prima ministra - ha dichiarato - ha invitato i sindacati per fare una panoramica di tutti i temi, ovviamente la questione delle pensioni che è al centro dell'attualità, ma anche di altro", ha detto, assicurando che "nessuno vieterà a nessuno di affrontare qualsiasi argomento". Per Dussopt, "bisogna cogliere questa occasione per ripristinare un contatto (con le parti sociali,ndr.) e vedere su cosa e come si può eventualmente progredire", con "prudenza".La riunione si terrà alla vigilia di una undicesima giornata di mobilitazione nazionale contro la riforma previdenziale, prevista per giovedì in tutta la Francia.

Fra la sorpresa generale, la segretaria generale della Federazione dei dirigenti, Sophie Binet, è diventata oggi, al termine di trattative durate tutta la notte, la nuova segretaria del sindacato CGT, la formazione più a sinistra dello schieramento francese. Si tratta della prima donna a guidare la CGT dalla creazione dell'organizzazione, nel 1895. Succede a Philippe Martinez. (ANSA).