Fisco: in vigore lo scudo per 3 reati, se somme versate

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Arriva lo scudo per i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, omesso versamento di Iva e indebita compensazione. Nel decreto bollette pubblicato in Gazzetta si stabilisce che questi tre reati "non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti" dalla nuova tregua fiscale introdotta dalla legge di bilancio, "purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello". (ANSA).