Fisco: Anpit, in 10 anni bruciati 162 miliardi per i bonus

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - E' quantificabile in 162 miliardi di euro complessivi (bonus Irpef pari a 85 miliardi; bonus Imprese pari a 42 miliardi e bonus minori pari a 35 miliardi) la grande mole di risorse pubbliche impiegate nelle ultime due legislature (quella dal 2013 al 2018 e quella dal 2018 al 2022) per finanziare una serie di incentivi per ridurre la pressione fiscale. E' quanto emerge da un'analisi sul sistema dei bonus elaborata da 'Articolo 46', il centro studi di Anpit Azienda Italia (Associazione nazionale per l'industria e il terziario) in occasione di un evento sulla riforma fiscale.

"La nostra analisi ha messo in evidenza come l'ingente serie di bonus introdotti negli ultimi 10 anni avrebbe potuto invece sostenere una profonda riforma strutturale del sistema fiscale italiano. Lo studio non contesta la funzione vantaggiosa che in alcuni casi i bonus hanno esercitato sulla disponibilità reddituale dei singoli, ma è un fatto evidente che non hanno rappresentato una reale e tangibile occasione di sviluppo e di crescita della ricchezza interna", ha spiegato Federico Iadicicco, presidente nazionale di Anpit Azienda Italia.

Al tavolo sono emerse anche le proposte di Anpit: graduale riduzione dell'Irap fino alla sua cancellazione; abbattimento dell'Ires attraverso una completa detassazione dell'utile reinvestito; accorpamento graduale e riduzione delle aliquote Irpef. (ANSA).