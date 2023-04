Ex Ilva: volantino Fiom, accordo Cigs alle migliori condizioni

(ANSA) - TARANTO, 31 MAR - "Abbiamo raggiunto migliori condizioni per i lavoratori a partire dalla piena corresponsione della tredicesima (quarto livello con anzianità, da gennaio 2023, 1.935,28 euro lordi e al netto degli scatti e degli aumenti contrattuali di giugno 2023); garantito il principio della rotazione per distribuire in modo equo il ricorso alla Cigs e ridurne il più possibile l'impatto; previsto la verifica da parte delle Rsu della rotazione stessa e possibili internalizzazioni di funzioni e/o attività attraverso un monitoraggio mensile in ogni stabilimento del gruppo e quindicinale per lo stabilimento di Taranto data la complessità industriale e occupazionale del sito". E' quanto riporta un volantino della Fiom Cgil distribuito alle portinerie dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto in cui si spiegano le ragioni della firma sull'accordo per il rinnovo della cassa integrazione straordinaria in Acciaierie d'Italia per tremila lavoratori in tutti i siti del gruppo, di cui 2.500 a Taranto.

Hanno sottoscritto l'intesa anche Fim, Ugl Metalmeccanici e Fismic, mentre si sono dissociate Uilm e Usb.

"Lo strumento della Cigs, richiesto da Acciaierie d'Italia al Ministero del Lavoro - si aggiunge - ha un carattere transitorio e definito nel tempo (12 settimane a Taranto e 12 mesi per tutti gli altri siti), non prevede esuberi e garantisce la salvaguardia dei livelli occupazionali".

Per la Fiom è "urgente avviare presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) il confronto sul piano industriale e sull'efficacia dell'accordo sottoscritto fra le parti nel 2018, a partire dalla tutela occupazionale dei lavoratori di Ilva in As". "Riteniamo - è ancora scritto nel volantino - che occorra avviare una nuova fase nelle relazioni industriali e costruire una piattaforma rivendicativa unitaria su piano industriale, occupazione e salario; visto che non è stato ancora rinnovato il contratto integrativo aziendale".

(ANSA).