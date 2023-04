Ex Ilva: Uil Taranto, nell'accordo su Cigs mancano tutele

(ANSA) - TARANTO, 31 MAR - "Tutto va nel perfetto senso contrario al principio stesso di una cassa integrazione straordinaria e di tutti i crismi necessari. Manca tutto: dall'ambientalizzazione certa al mantenimento di tutti i livelli occupazionali, a partire dagli oltre 1.600 lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria e le tutele sacrosante dei lavoratori del bacino degli appalti. Si sancisce, condividendolo, perfino la disparità di trattamento tra lavoratori". Lo afferma il coordinatore provinciale della Uil di Taranto, Pietro Pallini, in merito all'accordo sindacale sul rinnovo della cassa integrazione straordinaria in Acciaierie d'Italia per tremila lavoratori in tutti i siti del gruppo, di cui 2.500 a Taranto. Hanno sottoscritto l'intesa Fim, Fiom, Ugl Metalmeccanici e Fismic, mentre si sono dissociate Uilm e Usb.

"Per la prima volta - aggiunge Pallini - si assiste a una dichiarazione da parte dell'azienda che di fatto è tesa a smentire la valenza dell'accordo del 6 settembre 2018.

Acciaierie d'Italia ha dichiarato inoltre che l'accordo di marzo 2020, tra ArcelorMittal e i commissari di Ilva, ha eliminato la salvaguardia occupazionale e il rientro a lavoro dei 1.600 lavoratori in amministrazione straordinaria".

Secondo il sindacalista, "adesso è doveroso che la Uil, primo sindacato nella categoria dei metalmeccanici, continui a mettere in campo ogni iniziativa necessaria a evitare la catastrofe ambientale e occupazionale che si preannuncia con la prosecuzione di una Cigs di cui fatico a intravederne i confini.

Ci mobilitiamo da anni con presidi e scioperi e continueremo a farlo, soprattutto adesso, diversamente dimenticheremmo anche noi il senso stesso di quelle proteste che certo non possono essere racchiuse in una paginetta di accordo". (ANSA).