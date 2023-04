Ex Ilva: D'Alò (Fim), accordo Cigs non prevede esuberi

(ANSA) - TARANTO, 31 MAR - "Una procedura di cassa integrazione firmata per Acciaierie d'Italia non puó in nessun modo determinare esuberi in un'altra società che è Ilva in amministrazione straordinaria e chi ci dice di dover avere la responsabilità di aver licenziato le persone, noi non saremmo mai quelli che licenziano. Siamo il sindacato che pone tutele a questi lavoratori". Lo afferma Valerio D'Aló, responsabile nazionale Siderurgia della Fim Cisl in merito all'accodo sindacale sul rinnovo della cassa integrazione straordinaria per 3mila lavoratori in tutti i siti del grippo, di cui 2.500 a Taranto. La Fim è tra i sindacati che hanno firmato l'accordo insieme a Fiom, Ugl e Fismic, mentre si sono dissociate Uilm e Usb. "Bisogna avere il coraggio di dire - aggiunge D'Alò - che i patti parasociali sono stati modificati dal contratto tra azienda e l'allora Governo Conte II nel marzo 2020, cosa che come Fim denunciamo da tanto tempo chiedendo di voler conoscere i contenuto di quell'accordo e che quei patti parasociali devono essere discussi con noi". Per il segretario Fim "non è un mistero la richiesta del sindacato tutto di voler conoscere quell'accordo. Noi continueremo nel sostenere il nostro accordo perchè ha portato un salario migliore per quei lavoratori posti in cassa integrazione ed una gestione della cassa che finalmente non é più nelle mani della sola azienda". (ANSA).