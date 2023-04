Carraro (Confindustria Veneto), gli immigrati sono necessari

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 31 MAR - "Nella nostra regione il saldo tra chi emigra e chi rientra è negativo per 250 mila unità all'anno; significa che perdiamo una città come Padova. Dobbiamo capirne le ragioni, e questo rende per il Veneto indispensabile l'immigrazione". Così Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto, aprendo oggi il meeting dei Giovani imprenditori del Nordest, a Cortina d'Ampezzo (Belluno).

"Abbiamo bisogno di stabilire dei flussi di persone formate e integrate, altrimenti - ha aggiunto - ci troveremo sempre alle prese con problemi che tutti noi vediamo" tra cui l'impossibilità di "aumentare produttività e Pil per mancanza di manodopera", ha concluso. (ANSA).