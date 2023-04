Camera commercio su carenza di personale qualificato

(ANSA) - BOLZANO, 31 MAR - Presso la Camera di commercio di Bolzano, si è tenuto un evento dedicato alla carenza di personale qualificato durante il quale sono stati dispensati consigli per le aziende locali in merito alla ricerca del personale e all'attrattività dei datori di lavoro. L'evento rientrava nell'ambito dell'Iniziativa Talent Management del WIFI.

"Da diverso tempo la carenza di personale rappresenta un'ardua sfida per l'economia altoatesina. La ricerca di personale adatto alle esigenze delle imprese sta diventando sempre più impegnativa per le aziende locali, considerando che anche le aspettative dei candidati e delle candidate sono cambiate in modo significativo", ha affermato Luca Filippi, Vicesegretario generale della Camera di commercio di Bolzano, durante il discorso di apertura.

Ieri pomeriggio il WIFI, il servizio per la formazione e lo sviluppo del personale della Camera di commercio di Bolzano, ha organizzato l'evento "Affrontare con successo la carenza di personale qualificato: come diventare più attrattivi come datore di lavoro" con l'obiettivo di fornire a imprenditori, imprenditrici, amministratori e responsabili del personale in Alto Adige importanti informazioni e preziosi consigli su come attrarre e mantenere nuovi dipendenti. L'evento ha registrato il tutto esaurito.

Dopo il discorso di apertura, Georg Lun, Direttore dell'IRE - Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano, ha presentato i dati attuali sulla carenza di personale in Alto Adige, che colpiscono in modo particolare l'industria alberghiera e della ristorazione, le cooperative agricole e l'edilizia.

Successivamente Enrica Savoia, esperta in ricerca e selezione del personale presso lo Studio Cesaro & Associati, ha proposto un interessante cambio di prospettiva rispetto alla domanda su cosa si aspettano oggi i candidati dal datore di lavoro sottolineando come lo stipendio non è l'unica motivazione per cui si decide di cambiare lavoro. Anche le opportunità di crescita professionale e di formazione, un buon equilibrio tra vita professionale e vita privata o una distanza ridotta tra il luogo di lavoro e quello di residenza rappresentano dei fattori determinanti. (ANSA).