Calderone, 'riunirò tavolo sul lavoro autonomo dopo Pasqua'

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Il tavolo sul lavoro autonomo tornerà a riunirsi "subito dopo Pasqua", dunque nella prima parte del mese di aprile: a farlo sapere il ministro del Lavoro Marina Calderone, in merito al prosieguo del confronto con le rappresentanze di Ordini professionali, Casse di previdenza private e associazioni di varie categorie di occupati indipendenti. La precedente convocazione era avvenuta all'inizio di febbraio. Stando alle anticipazioni fornite dalla titolare del dicastero di via Veneto nelle ultime ore, fra i temi che verranno affrontati ci sarà l'attuazione del principio di sussidiarietà (previsto da un delega della legge del 2017 nota come il 'Jobs act del lavoro autonomo', ma mai esercitata finora, ndr), da concretizzarsi devolvendo alcune funzioni pubbliche ai liberi professionisti, per un miglior funzionamento della 'macchina' statale, a beneficio dei cittadini.

Fra gli altri argomenti su cui Calderone intende accendere i riflettori ci sono tanto l'Iscro (l'indennità per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata dell'Inps), misura sulla cui efficacia il ministero vorrebbe effettuare un approfondimento, quanto le aggregazioni professionali per rendere più vantaggiose dal punto di vista fiscale e della contribuzione previdenziale. (ANSA).