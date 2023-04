Urso, 'nella riforma degli incentivi li semplificheremo'

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "All'interno delle riforma degli incentivi, noi semplificheremo" le agevolazioni, nella consapevolezza che "anche voi professionisti sapete quali possono essere gli ostacoli della burocrazia". A parlare così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, intervenendo agli Stati generali della previdenza, organizzati dall'Associazione delle Casse professionali, a Roma. "La transizione ecologica non è un pranzo di gala con cibi sintetici nel Palazzo di Leningrado", ha, poi, affermato, a proposito delle sfide che attendono il nostro Paese, con riferimento anche alla questione di stretta attualità della commercializzazione degli alimenti 'in provetta', a cui il governo italiano ha dato 'l'altoltà'. (ANSA).