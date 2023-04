Tabacco, le entrate del fisco salgono a 14,5 miliardi

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Nel 2022 sono cresciute le entrate del fisco derivanti dai prodotti derivati dal tabacco che hanno superato i 14,5 miliardi di euro anche se dal contrabbando arrivano ancora danni all'erario per 272 milioni all'anno. Sono alcuni dei dati contenuti nel quinto Rapporto annuale sulla distribuzione di prodotti da fumo e da inalazione realizzato da Logista Italia, in collaborazione con The European House Ambrosetti che fotografa il quadro del settore della logistica e della distribuzione, analizzando i cambiamenti del mercato.

"Gli impatti del contrabbando e dell'illecito sia dal punto di vista economico ed erariale sia in termini sociali sono evidenti", ha detto Federico Rella, vice presidente e corporate affairs director di Logista Italia, "le tabaccherie restano il migliore presidio per la sicurezza e la legalità rispetto agli altri canali di vendita, soprattutto le vendite a distanza".

Secondo il rapporto, in Italia il consumo di sigarette è sceso del 12% dal 2019 al 2022 e si registra una conversione degli stessi fumatori verso il tabacco senza combustione e le sigarette elettroniche. In Italia i fumatori sono pari al 24%, contro più del 26% della media europea.

Anche la logistica del settore, però -sottolinea Logista- sta facendo i conti con la transizione ecologia ed il gruppo ha annunciato di aver programmato entro 5 anni soluzioni sostenibili nel trasporto, con il 20-25% mezzi elettrici e per il 75-80% veicoli a biofuel. In tutta Europa, Logista punta a ridurre le emissioni della sua attività del 30% entro il 2030 per arrivare a -54% entro il 2050. (ANSA).