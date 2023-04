Spagna: il Congresso convalida il decreto-pensioni

(ANSA) - MADRID, 30 MAR - Il Congresso dei deputati spagnolo ha convalidato un decreto del governo che modifica il sistema pensionistico, un provvedimento che completa una riforma a riguardo intrapresa nel 2021. La norma è stata sostenuta da 179 "si" e respinta da 104 deputati, mentre le astensioni sono state 61.

La riforma delle pensioni, elaborata in primis dal ministro della Previdenza Sociale José Luis Escrivá e che conta sull'assenso dei principali sindacati, contempla diverse modifiche considerate di rilievo: tra queste, l'introduzione di due sistemi paralleli di calcolo dell'importo delle pensioni, pensato per andare incontro a categorie più sfavorite come le lavoratrici, e l'aumento dei contributi che devono essere versati da chi ha stipendi più alti.

"Questa riforma rappresenta un cambiamento assoluto di paradigma non solo in Spagna, ma anche in Europa", ha detto in Aula Escrivá, "non si introducono tagli di spesa, ma un aumento delle entrate". Il governo spagnolo ha sottolineato più volte di aver incassato il sostegno di Bruxelles all'impianto della riforma. (ANSA).