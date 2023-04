Savorani, ceramica componente fondamentale del Made in Italy

(ANSA) - MODENA, 30 MAR - Come aziende della ceramica "noi esportiamo l'80% del nostro prodotto. Questo vuol dire che siamo una componente del 'Made in Italy' fondamentale. Adesso bisogna che non ci lasciamo coinvolgere da problematiche diverse, così da non perdere questa prerogativa che è nostra, tutta italiana e tutta di questo comprensorio. Che ha funzionato come fucina di innovazione, di idee ma anche di trend estetico. Siamo un settore che funziona". Così il presidente di Confindustria Ceramica, Giovanni Savorani, a margine del convegno su 'Quali relazioni industriali per il futuro del distretto ceramico' in ricordo di Rosario Roselli a Sassuolo, nel Modenese.

Un settore che si distingue, anche nel rapporto con gli altri attori del mondo del lavoro, come le organizzazioni sindacali.

"Con i sindacati - ha osservato - abbiamo un dialogo aperto che funziona. Durante il Covid, un venerdì di Pasqua del 2020 firmammo un protocollo per potere aprire le fabbriche. Poi - ha aggiunto Savorani - il Governo, allora, ce le fece aprire dopo un mese e mezzo però noi eravamo pronti il martedì di Pasqua a riaprire le aziende perché ci eravamo messi d'accordo sul come fare. Questo è un dialogo aperto. La stessa cosa - ha concluso il numero uno di Confindustria Ceramica - l'abbiamo fatta recentemente, quando è stato rinnovato l'accordo sulla silice: ci si siede attorno al tavolo, si dice 'si prospetta questo problema, come lo affrontiamo?' E ognuno mette giù le proprie idee, le scrive, si firmano dei protocolli d'intesa". (ANSA).