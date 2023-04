Pensioni: Tenerini(FI), speriamo in aumento progressivo

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Al mio Question time alla Camera dei deputati, la ministra Calderone ha sottolineato la necessità che si avvii l'Osservatorio per il monitoraggio, creato per analizzare l'impatto della spesa previdenziale, la revisione del sistema pensionistico, i meccanismi di prepensionamento volti a garantire un efficace ricambio generazionale". Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini. "Gli anziani - aggiunge - rappresentano una risorsa per il nostro Paese e vanno tutelati. L'ultimo innalzamento delle pensioni minime fu fatto dal Governo Berlusconi nel 2001. La scorsa legge di bilancio ha innalzato, per chi ha più di 75 anni, l'importo delle pensioni minime a 600 euro mensili. Noi di Forza Italia riteniamo importante che tale riforma venga mantenuta nel 2024 e speriamo possa attuarsi, in corso di legislatura, un aumento progressivo delle pensioni in favore dei meno abbienti. Il Governo deve coinvolgere gli anziani, una platea che ha contribuito a fare grande il nostro Paese, e rivolgere l'attenzione ai nostri giovani, a cui occorre garantire un futuro lavorativo dignitoso attraverso un adeguato ricambio generazionale". (ANSA).