Istat, stabile il tasso di disoccupazione a febbraio all'8%

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Il tasso di disoccupazione a febbraio è stabile rispetto a gennaio all'8% mentre cala di 0,5 punti rispetto a febbraio 2022. Lo rileva l'Istat. Le persone in cerca di lavoro nel mese erano 2.008.000 con un calo di 12mila unità su gennaio e una riduzione di 94mila unità su febbraio 2022. IL tasso di inattività a febbraio era al 33,8%, stabile su gennaio e in calo di 0,9 punti su febbraio 2022. Il tasso di disoccupazione tra i 15 e i 24 anni è al 22,4%, in calo di 0,4 punti su gennaio e di 2,1 punti su febbraio 2022. (ANSA).