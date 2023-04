Fisco: Cgil, 'il governo nei fatti favorisce i grandi evasori'

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Esprimiamo grande preoccupazione per quanto si legge nelle bozze del decreto" su bollette e fisco.

"Non è accettabile che all'interno di un provvedimento motivato dalla 'straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale' sia inserito il condono penale per gli evasori fiscali". È quanto afferma in una nota la vicesegretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi, ricordando che "l'evasione fiscale assume rilevanza penale solo per importi molto elevati".

Nella delega per la riforma fiscale, sostiene, "il governo sostiene di voler perseguire l'evasione, ma contemporaneamente si inseriscono nei vari provvedimenti legislativi misure che vanno esattamente in una direzione opposta, favorendo gli evasori. Un Paese che ha 100 miliardi di evasione fiscale non ha bisogno di scudi penali per i grandi evasori, ma - conclude Fracassi - di una lotta serrata per contrastarli". (ANSA).