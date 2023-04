Ex Ilva: Uilm Taranto, accordo Cigs esclude lavoratori in As

(ANSA) - TARANTO, 30 MAR - "Acciaierie d'Italia ha dichiarato che l'accordo di marzo 2020, tra ArcelorMittal e Commissari di Ilva, ha eliminato la salvaguardia occupazionale e il rientro a lavoro dei 1.600 lavoratori in Amministrazione straordinaria.

Una scelta che la Uilm non accetterà mai perché l'accordo del 2018 non può essere cancellato con una dichiarazione al tavolo".

Così Gennaro Oliva della Uilm di Taranto nel corso di una conferenza stampa convocata per spiegare la decisione del sindacato di non firmare l'accordo sindacale sul rinnovo della cassa integrazione straordinaria in Acciaierie d'Italia per 3mila lavoratori in tutti i siti del gruppo, di cui 2500 a Taranto. Si è dissociata anche l'Usb, mentre hanno sottoscritto l'intesa Fim, Fiom, Ugl Metalmeccanici e Fismic.

All'incontro hanno partecipato anche il segretario provinciale della Uilm Davide Sperti e il responsabile appalti Mimmo Amatomaggi. "Noi - ha aggiunto Oliva - già da domani faremo dei volantinaggi davanti alle portinerie e organizzeremo un'assemblea con i lavoratori in As. E' facile, da parte delle altre organizzazioni sindacali, dire ai lavoratori in cassa: vi abbiamo portato la tredicesima. Noi non è che siamo folli a non accettare questa concessione, ma non abbiamo firmato perchè i lavoratori di Ilva in As sono considerati fuori dal perimetro aziendale. Per noi l'accordo di ieri ha sancito anche un esubero strutturale di 2500 lavoratori diretti. Se non si è parlato di piano industriale, se quando noi abbiamo chiesto del rifacimento dell'Afo 5 non ci hanno saputo dare risposte vuol dire che effettivamente quella è un'azienda che sta andando via via allo spegnimento". (ANSA).